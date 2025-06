Mostre a Palazzo Guinigi. Da Rébecca Dautremer a Kevin Eastman

Come poteva non essere protagonista la nostra straordinaria Torre Guinigi. Questo scrigno del XIV secolo è pronto ad accogliere le mostre di Lucca Comics & Games storicamente ospitate a Palazzo Ducale: la nuova grande sede delle esposizioni del festival sarà infatti Palazzo Guinigi. Dal 18 ottobre al 2 novembre, ospiterà tanti nomi a partire da quello dell’autrice del poster, Rébecca Dautremer, per continuare con una selezione di tavole originali che andrà a comporre la mostra dedicata al lavoro di Kevin Eastman (foto) - primo dei quattro ospiti internazionali che saranno annunciati da Mirage Comics - in cui visitatori andranno alla scoperta degli universi narrativi del co-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles che ha lanciato The Last Ronin e che presenterà, insieme all’editore, le sue Totally Twisted Tales. L’autore sarà a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre.

La mostra “L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo“, a cura di Pier Luigi Gaspa e realizzata in collaborazione con Pietro Alligo e con la casa editrice Lo Scarabeo, permetterà di ammirare 100 tavole originali. Con l’esposizione Grazia La Padula Disegnare l’inafferrabile, curata da Mara Famularo, sarà raccontata la peculiarità dell’arte nei fumetti. E sarà sempre Palazzo Guinigi l’epicentro con Foodmetti - Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo del fumetto e dell’enogastronomia.