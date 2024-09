Fiori d’arancio per Luca e Valeria. Grande festa nell’amata Barga

Emozionante, bello, molto coinvolgente e divertente. Questi i commenti che continuano, insieme ai ringraziamenti per l’invito e alle congratulazioni, a susseguirsi nei tanti messaggi di felicitazioni per il matrimonio di Luca Galeotti e Valeria Belloni che si è tenuto sabato scorso in quel di Barga. Uniti da tante passioni in comune, in uno dei loro giorni più importanti si sono circondati da familiari e da tanti amici che li hanno raggiunti nella tenuta, immersa nel verde e con una vista fantastica sull’amata Barga, dell’agriturismo "I Cedri" di Albiano.

Alla cerimonia, celebrata dall’amica Maresa Andreotti, quale componente dell’amministrazione comunale di Barga, è seguita una festa collettiva a base di buon cibo e allegria. Tanti i messaggi giunti anche dall’estero per il direttore del Giornale di Barga, che con le sue pagine mantiene vivo il rapporto con i barghigiani emigrati, e per Valeria, colonna del reparto di Riabilitazione di Barga, indiscussa eccellenza dell’ospedale San Francesco. Per Luca è arrivato l’abbraccio del Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana e, in particolare, dei colleghi del Nucleo Arruolamenti e Attività Promozionali. Valeria, inoltre, è stata circondata dall’affetto dei tifosi della Fiorentina, squadra del cuore di entrambi gli sposi, e soprattutto da parte dei componenti del "Viola club Barga e Alta Garfagnana", del quale è presidente. Dopo tante emozioni gli sposi sono partiti per un bel viaggio di nozze, naturalmente in compagnia dell’adorata amica a 4 zampe, Arya. Al collega Luca, corrispondente storico del nostro giornale, e a sua moglie Valeria, tutta la redazione de La Nazione di Lucca invia i migliori auguri.

Fiorella Corti