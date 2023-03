Fino al 30 settembre turni serali e notturni in caso di eventi

Turni serali e notturni, oltre che festivi, a potenziamento dell’attività di controllo, da parte della polizia municipale, finalizzati a garantire ai cittadini la libera fruibilità degli spazi pubblici e la sicurezza stradale. Ciò a partire dal mese di marzo, fino al 30 settembre, in concomitanza con eventi di aggregazione. E’ la sintesi del progetto denominato "RassicuriAMO" 2023 da parte del Comune di Porcari. I turni di servizio, quindi, dovranno essere calibrati in base alle varie esigenze. Ad esempio vi sarà una presenza costante degli agenti durante le serate dell’estate porcarese o nell’ambito di iniziative particolari che possano avere un certo richiamo di persone. Ovviamente l’Ente ha predisposto adeguata copertura finanziaria. Negli altri Comuni si procede con analoghe iniziative. A Capannori il turno serale scatta intorno al 20 giugno e fino al 30 settembre, ma per quattro sere a settimana, a prescindere dalle iniziative in calendario.

Ma. Ste.