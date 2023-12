Fine anno a tutta sicurezza. Spaccio, truffe e degrado. Aumentano i controlli

Un Capodanno all’insegna della sicurezza. I Carabinieri di Lucca, per la serata di oggi e i prossimi giorni di festività, aumenteranno ulteriormente il quotidiano lavoro svolto sul territorio. In occasione della notte di San Silvestro, infatti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca ha disposto l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo in tutta la provincia. In particolare, saranno effettuati controlli della circolazione stradale nelle arterie più trafficate, mentre sono già in corso le ispezioni da parte dei vari reparti dei carabinieri finalizzati alla prevenzione della vendita di fuochi e botti pericolosi e non conformi alla normativa, brutta pratica fin troppo diffusa negli ultimi anni. Intensificati anche i controlli negli esercizi commerciali e nei centri urbani per prevenire furti e rapine. I servizi straordinari continueranno senza sosta durante tutte le festività su tutto il territorio.

Ogni giorno oltre 55 pattuglie dell’Arma, circa 110 Carabinieri delle 33 Stazioni Carabinieri e Nuclei Radiomobili delle Compagnie di Lucca, Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, perlustreranno tutto il territorio effettuando numerosi posti di blocco in tutte le principali arterie della provincia. Verranno monitorati soprattutto quei comportamenti pericolosi dei conducenti come l’uso del cellulare, guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Vie dello shopping, mercatini rionali, centri commerciali, chiese, siti culturali e locali d’intrattenimento, ma anche stazioni ferroviarie, fermate degli autobus e in generale tutti quei punti con maggiore affluenza di residenti e turisti saranno sorvegliati con attenzione dai Carabinieri a bordo di auto e in abiti civili in costante collegamento con le centrali operative.

I controlli si concentreranno anche sullo spaccio di stupefacenti nei principali luoghi di aggregazione giovanile con l’ausilio di personale in borghese. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla protezione della popolazione più anziana, potenziale obiettivo di truffe e raggiri, ma anche bisognosa di maggior ascolto.

Iacopo Nathan