Finanza e borsa nella scuola, i premiati. Gli studenti del Polo Fermi vanno a Londra

Finanza e Borsa nella scuola 2023-2024: ecco i nomi degli studenti del polo scientifico professionale Fermi Giorgi che si sono distinti in questa difficile materia e per questo sono stati premiati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti dell’iniziativa ideata per diffondere educazione finanziaria nelle scuole si è tenuta nei giorni scorsi. Il presidente della Fondazione Banca del Monte Andrea Palestini, insieme al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha accolto i giovani vincitori. Si tratta in particolare del gruppo “Ricchipensionari“ composto da Antoniu Octavian Stefanut e Zoulafi Yahya della classe 5 D Meccanica industriale (Istituto Giorgi) e il gruppo “4BIF_ISF“ composto da Lorenzo Bartelloni, Gabriel Grassi, Gabriele Perna e Mudiyanse Shehan Rathnayaka della 5 B Indirizzo informatico (Istituto Fermi). Hanno accompagnavano gli studenti i docenti Andrea Giuliani e Valerio Orsucci, oltre alla collaboratrice del Dirigente scolastico, Laura Nanna. Tutti i vincitori si aggiudicano un viaggio a Londra, nella city della finanza.