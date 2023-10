"Finalmente lo stop alla vendita dell'ex scuola di Vinchiana a Lucca"

“È notizia di questi giorni che la vendita dell’ex scuola elementare di Vinchiana sia stata momentaneamente sospesa: obiettivo centrato, quindi, per nostro gruppo consiliare – afferma Lucca Civica, Volt, Lucca è popolare – in prima linea per difendere la proprietà pubblica dell’immobile fin da quando il piano delle alienazioni è stato discusso in consiglio comunale a febbraio”.

Continua il gruppo di centrosinistra rappresentato dalla consigliera Valentina Simi (foto): “Peccato che ci sia voluta un’imponente mobilitazione popolare, con centinaia di firme raccolte dai cittadini e dalle cittadine della Brancoleria, per riportare la questione sul piano del buon senso e procedere sulla strada della valorizzazione dei beni comuni con il coinvolgimento attivo degli abitanti. Esattamente come il nostro gruppo consiliare suggeriva di fare con l’emendamento presentato a febbraio, bocciato dalla maggioranza, e con la mozione protocollata ad agosto. Si riuscirà a restituire il prima possibile l’ex scuola di Vinchiana alla sua comunità?“.