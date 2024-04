Ciak, si gira sulla Torre Guinigi: divieti di sosta e transito anche nella zona dei Fossi

Lucca, 2 aprile 2024 – Dopo la breve pausa pasquale, la troupe del regista Peter Greenaway torna a girare il film in centro con Dustin Hoffman e Helen Hunt. Questa settimana sono infatti previste le riprese di alcune delle scene cruciali della pellicola “Tower Stories“: tra queste c’è sicuramente quella sulla Torre Guinigi (che sarà per questo chiusa al pubblico oggi 2 e domani 3 aprile) e quella notturna prevista in via del Fosso nella zona dello Stellario, dove sono stati già effettuati i sopralluoghi tecnici.

“Anche la produzione ha espresso la propria soddisfazione per l’esito della prima settimana di riprese e per lo spirito collaborativo – commenta l’assessore Remo Santini - . La cittadinanza sta infatti rispondendo in modo positivo a questo progetto internazionale, con grande coinvolgimento ed un entusiasmo tangibile. L’amministrazione sta fornendo collaborazione e supporto a 360°, risolvendo anche gli imprevisti tipici di queste macro-produzioni hollywoodiane, che prevedono l’impiego di oltre 200 persone ogni giorno tra maestranze, reparti tecnici e cast”.

Proprio per consentire il regolare svolgimento delle riprese sono previste temporanee modifiche alla viabilità e al traffico, che l’amministrazione comunale continuerà a comunicare tempestivamente ai cittadini giorno per giorno. L’amministrazione comunale ricorda inoltre che, al fine di ridurre i disagi, una recente ordinanza autorizza anche la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione dei bus del trasporto pubblico.

Ecco nel dettaglio l’aggiornamento del piano di riprese e dei divieti di sosta di questa settimana. Per la Torre Guinigi, via Sant’Andrea 41 e il Baluardo San Martino, le riprese sono previste oggi 2 aprile dalle 14 fino a mezzanotte e domani 3 aprile dalle 15 fino all’1 di notte. Il divieto di sosta con rimozione è già scattato in tutta la zona e nelle strade vicine.

In via del Fosso e in piazza San Francesco le riprese sono previste per giovedì 4 aprile dalle ore 17 alle 3 di notte e venerdì 5 aprile dalle ore 16 fino alle 2 di notte. Anche qui scatta il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta l’area interessata. Presto anche l’Anfiteatro e piazza San Salvatore (o della Pupporona) saranno interessate dai ciak.