Film sotto le stelle, sono tante le incognite

Ricordate Estate Cinema? L’appuntamento con i film più “riempi-sala“ della stagione appena passata o di nuova programmazione è un “must“ nei mesi di calura per chi resta in città. Al momento su quel “maxi schermo“ regna un grande punto interrogativo. Come ci conferma l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, a inizio giugno partirà infatti il cantiere a Villa Bottini, per un restyling del parco ma soprattutto per il consolidamento del muro di recinzione che si sta pericolosamente “piegando“. L’intenzione è quella di rinforzarlo con dei supporti in metallo. Lavori che certo non possono aspettare e per i quali bisogna approfittare della stagione migliore. Ma il cinema?

“Chiaramente quest’anno non potremo essere a Villa Bottini – conferma il gestore delle sale lucchesi, Simone Gialdini –. Stiamo vagliando anche opzioni possibili ma il fermo proposito è quello di non mancare con l’appuntamento che abbiamo sempre rispettato in 40 anni di attività, dell’ultimo giovedì del mese di giugno per l’avvio della programmazione. Sono ottimista anche se al momento non ho ancora una sede da poter annunciare, ma siamo vicini“.

Il contenitore sarà giocoforza diverso, non più il parco di Villa Bottini, ma il contenuto vuole mantere le promesse. “Avremo i migliori film della stagione appena passata e in più le ’prime’ dell’estate. Il mercoledì – fa sapere Gialdini – tornerà l’appuntamento per i più piccoli“. Il conto alla rovescia per l’ultimo giovedì di giugno, che sarebbe il 27, è iniziato. L’anno scorso Estate Cinema oltre alle pellicole più richieste portò anche diversi artisti, attori e registi in carne e ossa. Iniziativa che ebbe un ottimo riscontro.

A testimoniarlo anche le recensioni: “Ottimo audio, splendida location sotto le stelle, piedi sull’erba nel parco di una villa storica, non ha prezzo“, è la valutazione di Eleonora che quest’anno probabilmente resterà con un po’ di amaro in bocca.

L.S.