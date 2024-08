Film e serie tv... la città si scopre da Oscar

Lucca, come noto, non è stata una meta appetibile solo per i turisti. Il 2024 per la città è stato un anno… da Oscar: grazie a un film internazionale interamente girato in centro, con attori super premiati come Dustin Hoffman e Helen Hunt, tra le nostre Mura ecco tornare il magico rumore dei ciak.

Nei prossimi mesi, come annunciato, saranno realizzate ben due fiction Rai e innumerevoli programmi televisivi. Vetrine dal potenziale immenso, che porteranno sicuramente i loro frutti a breve e medio termine. Proprio in questi giorni si è tenuto il casting per le comparse della serie "L’altro ispettore" con Alessio Vassallo e Cesare Bocci, al quale si sono presentati soprattutto bambini. Tra le figure più richieste, infatti, piccoli aspiranti attori e persino dei rapper, che alle prove hanno dovuto esibirsi con un loro brano e recitare un pezzo del copione. "Grazie al grande lavoro dell’ufficio turismo – hanno commentato Pardini e Santini – ci siamo concentrati sulla promozione internazionale, guadagnando l’attenzione delle principali testate giornalistiche ma anche del cinema. La materia prima, ovvero la città, è splendida, ma il fatto che Lucca sia diventata così attrattiva anche per film e fiction è un risultato nato da un ottimo lavoro di squadra".

Nelle prossime settimane, per le serie televisive che saranno girate in autunno, saranno organizzati altri casting.

Oltre a "L’altro ispettore", grande attesa anche per l’arrivo in città di Lino Guanciale, nelle vesti di Mario Tobino.

G.P.