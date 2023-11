Fiera, Villaggio e installazioni. Mercatini anche in periferia

Numerose le novità di Lucca Magico Natale edizione 2023, come il primo mercato di Natale in piazza San Francesco. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio troverà invece spazio un grande mercatino di presepi artigianali e decorazioni natalizie, oltre a una suggestiva mostra delle natività. Ma la magia e le sorprese non finiscono certo qui, anzi sono pronte a illuminare tutta Lucca.

In piazza Napoleone sarà invece di scena la tradizionale fiera d’Inverno, fino al 6 gennaio. Anche nelle periferie grandi novità: a Sant’Angelo un caratteristico mercatino natalizio il 3 e l’8 dicembre, in programma anche a Ponte a Moriano il 26 novembre a partire dalle ore 10.

Tra le installazioni – oltre all’albero di piazza San Michele progettato dal celebre architetto Michel Boucquillon – l’artista multimediale Francesco Zavattari firmerà con il suo inconfondibile stile l’allestimento nelle sortite di San Frediano e San Martino, oltre all’albero di Natale nella piazza del Duomo.

Emiliana Martinelli, lucchese doc e designer internazionale, sarà invece protagonista in piazza San Giovanni, con il suo Bosco di Natale luminoso e magico, che si evolve ulteriormente rispetto al già grande spettacolo offerto lo scorso anno.

E il Villaggio di Natale? Torna a Villa Bottini e i ragazzi dell’Anffas sono al lavoro da tempo con le loro magnifiche ambientazioni. Non mancheranno, quindi, i tantissimi punti dove poter festeggiare il periodo più bello e magico dell’anno, sotto luci e installazioni bellissime.

L.S.

