Fiction Rai ’L’altro ispettore’. Mercoledì casting al Cred

Proseguono senza sosta, con la supervisione dell’assessore Remo Santini (nella foto) e dell’ufficio turismo del Comune, le fasi di organizzazione e i sopralluoghi in centro storico della produzione Anele per la selezione delle location dell’attesissima fiction Rai “L’altro ispettore”, con Alessio Vassallo e Cesare Bocci, che affronterà il tema delle morti bianche, con un cast di primo piano a livello nazionale. L’inizio delle riprese è previsto per la stagione autunnale e in questa fase si lavora agli aspetti scenografici, logistici e organizzativi. A tal proposito Anele e Rai Fiction hanno indetto, mercoledì 28 agosto, una prima giornata di casting proprio a Lucca per la selezione di: un bambino toscano di età 8-10 anni, un bambino toscano di seconda generazione (non caucasico) di età 8-10 anni, un rapper toscano di 24 anni e una donna che parli arabo e italiano. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 nello Spazio Cred (Centro risorse educative) in via Sant’Andrea 33, vicino alla Torre Guinigi. Per informazioni: [email protected]. Il lavoro sarà retribuito come previsto da CCNL.

"Una bella e stimolante occasione di lavoro ed una vetrina dal grande potenziale per la città – commenta Santini –. Mentre prosegue il lavoro per l’impostazione tecnica e logistica del progetto, questi casting selezionati rappresentano infatti una concreta opportunità per mettersi alla prova e vedere da vicino come lavora una produzione di altissimo livello. Grazie alla stretta collaborazione con gli uffici comunali, Lucca sarà protagonista a 360° di questo progetto, per la realizzazione e messa in onda di questa ambiziosa fiction, che spiccherà tra le grandi novità del nuovo palinsesto Rai".