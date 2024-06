Fiamme in appartamento. Paura ad Antraccoli

Tanta paura e fiamme ad Antraccoli, fortunatamente senza gravi conseguenze, come invece si poteva ipotizzare in un primo momento.

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nella serata di mercoledì, dalle ore 22.30 circa nella località di Antraccoli in Via Fonda, per estinguere un incendio che si è sviluppato al secondo piano di un condominio. Data l’entità del rogo si è reso necessario l’invio sia dell’autoscala che di una squadra di supporto per l’approvvigionamento idrico e per dare il supporto necessario alla prima squadra intervenuta. Presente anche il funzionario dei vigili del fuoco per le mansioni di competenza.

Una persona è stata soccorsa e portata in ospedale, l’appartamento direttamente interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile e sono stati evacuati cinque appartamenti. Tutti gli occupanti hanno trovato una sistemazione di emergenza.

Sul posto sono presenti, oltre al vice sindaco, anche gli operatori sanitari del 118 e la squadra mobile di Lucca e personale dell’ERP. La signora, proprietaria dell’appartamento che è stato avvolto dalle fiamme, fortunatamente, non ha subito gravi danni ed ha passato solo una notte in ospedale, venendo dimessa nella giornata di ieri. Adesso starà all’Erp, che si occupa di alloggi popolari insieme al Comune, di trovare una soluzione per tutti i condomini, che nella serata di mercoledì sono stati costretti a lasciare la propria casa. Per la signora, ci vorrà del tempo per finire tutti i rilevamenti nell’appartamento, anche per capire l’entità dei danni e i motivi che hanno portato le fiamme a divampare nella notte. Per il tempo necessario, però, ha trovato una sistemazione provvisoria a casa del figlio. Situazione simile per l’inquilina del piano di sotto, che sarà costretta per una settimana restare fuori di casa, visto che verranno effettuati tutti i rilievi del caso sui solai, vista la vicinanza con le fiamme. Anche la signora, comunque, ha trovato una soluzione a casa di un’amica, avendo anche la possibilità di sfruttare un’alloggio designato dal Comune insieme all’Erp. Per le altre tre famiglie, invece, praticamente nessun problema, con la possibilità di rientrare in casa già da oggi.

ia.na.