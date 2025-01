Fiaccolata della Befana. Promossa dalla Misericordia

Una manifestazione suggestiva che diventa tradizione. La Fiaccolata della Befana a Montecarlo il 6 gennaio radunerà tutto il paese. Le torce in mano ai partecipanti, a rischiarare la notte. Organizzata dalla Misericordia di Montecarlo, sezione di Protezione Civile. L’iniziativa, che chiude i festeggiamenti natalizi, si svolgerà tra piazza Garibaldi, dove avrà luogo il montaggio di uno stand, il 6 gennaio, dalle 8 alle 22. Il Comune concede all’Arciconfraternita l’area a verde in cima a via Nuova per il giorno dell’Epifania. Nell’ottica del miglioramento della viabilità, previste le seguenti disposizioni: in piazza Garibaldi: l’istituzione del divieto di sosta dalle 14 alle 19 di domenica 5 gennaio, limitatamente ad uno spazio lato alberi di dimensioni di 8 metri per tre. Il giorno 6, invece, divieto di sosta per l’intera area dalle 8 alle 22. Nella stradina adiacente (sotto gli alberi): parcheggio off limit dalle 8 alle 19 del 6 gennaio. In piazza Carrara divieto di sosta degli stalli di fronte la Chiesa dalle 8 alle 20 di lunedì.

M.S.