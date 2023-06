Festival della Birra 2023, grandi artisti a Borgo a Mozzano, tra gli ospiti Eiffel 65, Joe Bastianich & La Terza Classe

Festival della Birra 2023, grandi artisti per la 39° edizione: tra gli ospiti della rassegna gli Eiffel 65, Joe Bastianich & La Terza Classe, Beatrice Quinta, Flaminio Maphia e Anastasio. Anche quest’anno l’estate porta con sé musica, divertimento al tradizionale Festival Borgo a Mozzano, l’evento a ingesso gratuito che si terrà al campo sportivo di Borgo a Mozzano dal 7 al 30 luglio. La nuova edizione del festival è stata presentata ieri mattina dal sindaco Patrizio Andreuccetti, insieme al presidente della Borgo Servizi srl Nicola Pardini e al direttore artistico Fabio Belli. Insieme alla musica, spazio al divertimento a tutto tondo: birrerie, con una speciale area bavarese, stand gastronomici, food truck, mercatini, luna park, giochi per bambini e una pista per amanti del ballo liscio. "Il Festival della Birra è uno degli eventi estivi di maggior successo, oltre che di richiamo - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti – e ogni anno sempre molto atteso. Voglio ringraziare e complimentarmi con gli organizzatori della manifestazione che riescono sempre a fare una proposta di livello, capaci di attirare tantissimo pubblico anche da fuori zona". Il Programma. Ad aprire le danze del Festival, venerdì 7 luglio, sarà The Reggae Xperience. Si continua poi sabato 8 con Beatrice Quinta, giovane artista e rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Vera amante del pop, la cantante incanterà il pubblico con le sue performance ipnotiche, travolgenti ed esplosive. In apertura Vale LP, giovane talento emergente il cui repertorio spazia tra synth pop e folclore, conosciuta da molti per il suo singolo "Cheri", divenuto una hit. Grande attesa anche per Joe Bastianich & La Terza Classe, in scena venerdì 21.

Marco Nicoli