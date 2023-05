“Festival del bosco“ Oltre cento eventi

E’ la prima volta in assoluto. Tre week-end a giugno nei giorni 2-3-4, 10-11, 17 e 18 per il “Festival del bosco del Compitese e del Monte Pisano“, che diventerà una tradizione e verrà ripetuto ogni anno. Oltre cento eventi che spaziano dalla musica (si esibiranno i Marlene Kuntz) al cibo, dagli sport ad hoc (trekking, mountain bike ed altro), ma anche le erbe selvatiche, lo yoga, meditazione, bagno di Gong, guarigioni vibrazionali, le passeggiate, i fiori di Bach, corsi di fotografia, antichi mestieri, dimostrazioni di arti marziali e molto altro. Un’offerta a 360 gradi per tutti i gusti. Senza dimenticare il tema del bosco, nel vasto territorio capannorese molto presente, inteso come ecosistema da tutelare, soprattutto alla luce del cambiamento climatico in atto.

Sarà presente anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. La kermesse è stata illustrata in conferenza stampa dall’assessore Giordano Del Chiaro, da Francesco Passaglia presidente della cooperativa di comunità Centro Culturale Compitese che organizza la manifestazione che ha il patrocinio del Comune e dai rappresentanti della Vab. Presente anche Andrea Lanfri, l’alpinista, che sta portando avanti il progetto "Seven Summits" che prevede la conquista di tutte le cime più alte di ciascun continente, è anche vicepresidente del Centro Culturale Compitese.

"Accompagnerò personalmente i partecipanti al trekking che porterà allo spuntone di Santallago, il due giugno, e parteciperò anche alla prima edizione del Gamp, Grande anello Monti Pisani in mountain bike - racconta Lanfri - con vari percorsi, da 30-60-90 chilometri. Il lavoro più impegnativo è stato però quello destinato alla ripulitura e all’allestimento della falesia di Sassabodda, tutt’ora in corso. Durante il Festival presenterò inoltre due anteprime nazionali: il docufilm “From 0 to 0 Monte Rosa“ e il nuovo libro “Over. Il mio Everest e altre montagne“, edito da Solferino e in uscita nella seconda metà del prossimo mese. Il 2 giugno, giorno dell’inaugurazione, il musicista Marco Bachi presenterà un libro sulla Bandabardò.

Massimo Stefanini