Festival del Bosco, ecco il fine settimana degli eventi-clou

Si parte. Dal naturopata Marco Pardini ai concerti di Daiana Lou, Piero Perelli e Lenna Bahule nel primo fine settimana della seconda edizione "Festival del bosco" del Compitese e del Monte Pisano, che si svolgerà a Pieve e Sant’Andrea di Compito sabato 15 e domenica 16 giugno 2024, per poi proseguire nel week-end successivo (22 e 23 giugno). A organizzarlo è la cooperativa di comunità Centro Culturale Compitese, con il patrocinio del Comune di Capannori, la media partnership di Controradio e in collaborazione con più di 30 realtà del territorio. Tra le attività in programma sabato 15 giugno, a partire dalle ore 15, ci saranno le letture in natura - anche animate - per bambini e adulti e poi, ancora, passeggiata con gli asini (con Giovanni Pardini de "La stalla degli asini"), yoga (con Romina Brugioni) ed esercizi di arti marziali contro il mal di schiena (con il maestro Loriano Belluomini).

Il taglio del nastro, presso il Centro Culturale Compitese, si terrà alle ore 18 di sabato 15 giugno. Prima, però, ci sarà la passeggiata etnobotanica con Marco Pardini. Seguiranno l’aperitivo, la cena a base di prodotti locali e il primo concerto italiano della giovane artista del Mozambico, Lenna Bahule, a curata da Aldes e Spam! (ore 21, ingresso 15 euro). Saranno invece a ingresso gratuito i due concerti di domenica 16 giugno con il batterista lucchese Piero Perelli, attualmente in tournée con Vinicio Capossela, dopo aver registrato il suo ultimo album "Tredici Canzoni Urgenti" e alle 21,30 Daiana Lou. Domenica la proposta del Festival del bosco raddoppia, iniziando fin dalla prima mattina con attività esperienziali ("Immersione in foresta" con la life&nature coach Federica Pisani), trekking (eco-trekking del Monte Pisano con l’alpinista Andrea Lanfrii. Programma completo e scheda d’iscrizione sono consultabili sul sito camelielucchesia.it e sui social.

Ma.Ste.