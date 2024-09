Tutti pazzi per Sara Morganti, festa a sorpresa per la campionessa

Barga (Lucca), 17 settembre 2024 – Festa a sorpresa per Sara Morganti, ieri in visita ai genitori ed alla famiglia per mostrare le medaglie conquistate a Parigi e per un saluto dopo gli impegnativi giorni trascorsi in Francia. Per l’occasione, con la complicità dei fratelli Alessandro e Giustina e del Giornale di Barga, il Comune di Barga ha approfittato della sua presenza per organizzare un comitato festoso di benvenuto con la sindaca che ha consegnato un mazzo di fiori ed i saluti di tanti ragazzi e componenti delle associazioni sportive barghigiane con in testa in particolare tanti giovani del Goshin-Do Karate.

Tra le associazioni anche Andrea Marroni, presidente della Pro Loco. Era inoltre presente una bella rappresentanza di cittadinanza di Barga. Erano presenti anche i fratelli e le sorelle di Sara con le loro famiglie. Naturalmente ospiti d’onore insieme a Sara ed al marito Stefano Meoli, fermati in precedenza da un muro di gente mentre scendevano il viale Cesare Biondi in auto e poi accompagnati in piazza Pascoli, le due medaglie, di bronzo e d’argento, che sono state ammiratissime da tutti.

E’ stato alla fine un momento toccante, emozionante non solo per Sara che assolutamente non se l’aspettava ed è rimasta molto contenta per il pensiero e l’affetto dimostrato dai barghigiani, ma anche per tutti i presenti, con in molti dei presenti anche commozione e occhi lucidi. A Sara sono stati consegnati come detto il mazzo di fiori recato dalla sindaca, un omaggio dell’artista Sandra Rigali e del Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga, ma soprattutto tutti i presenti le hanno testimoniato orgoglio gioia per questo ennesima impresa di Sara.