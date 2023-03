Festa Primavera con gara canora degli uccellini

Una novità assoluta. Il prossimo 30 aprile in centro a Montecarlo si svolgerà la prima festa della primavera. E, altra prima volta, il clou della manifestazione sarà rappresentato da una gara canora per uccellini di varie specie che arriveranno, con i relativi proprietari, da tutta Italia. Evento che richiamerà sul colle del Cerruglio visitatori da ogni angolo della Toscana e non solo, anche da fuori poiché gli appassionati, compresi i cacciatori, sono molti. Ci sono nfatti specie ed esemplari veri fenomeni del cinguettio. Tra l’altro tutto ciò faciliterà anche l’indotto, con decine di persone che dovranno usufruire della logistica e delle strutture ricettive e gastronomiche del luogo, quindi una rassegna che certamente riverserà sul territorio un ritorno economico sensibile. Bar, ristoranti e alberghi ne potranno beneficiare. L’organizzazione è a cura di un comitato formato da dodici persone inizialmente, (ma che aumenterà sicuramente di numero perché ci saranno nuovi iscritti a breve) che si chiama APS, acronimo di Associazione di Promozione Sociale, con l’obiettivo di promuovere il territorio e l’ambiente che nel paesino fondato da Carlo IV di Boemia, Bandiera Arancione da anni, conserva autentici gioielli a livello paesaggistico. Questa rappresenta l’anteprima, ma oltre ai volatili canterini ci saranno altre novità ed altre iniziative interessanti che sono in fase di allestimento e di organizzazione. Appuntamento quindi al 30 aprile, una domenica ricca di avvenimenti nella Piana.

Ma.Ste.