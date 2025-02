Festa per la nuova associazione “Teranga“

Festa di inaugurazione sabato 22 dalle ore 15 alle 19 per “Teranga APS“, una nuova associazione di promozione sociale con sede a Lucca in via Pisana 873 H. Organizza aiuto scolastico per tutti gli ordini di scuola in piccoli gruppi con insegnanti qualificati, corsi di italiano per stranieri minori e adulti, laboratori creativi, eventi culturali. Teranga è una parola wolof, che significa “ospitalità”, “accoglienza”, “stare bene insieme al di là delle diversità”, “essere benvenuti”. Le attività sono accessibili a tutti, perché l’associazione non ha fine di lucro: si paga una tessera soci annuale di 10 euro, valida per tutto il 2025 e in più un contributo soci di 10 euro al mese per il corso o il laboratorio scelto.

La festa di inaugurazione si terrà nella sede dell’Associazione sabato 22 febbraio con ingresso libero dalle 15 alle 19. Ci saranno: un rinfresco aperto a tutti, intrattenimenti magici con gli allievi del club magico lucchese, zumba per grandi e piccini con Valentina Altamura e alle 18 la premiazione di due concorsi: il concorso di disegno per il logo di Teranga, riservato agli alunni della scuola media Carlo Del Prete e il concorso letterario per il motto di Teranga, riservato alla classe 3C della scuola media Nottolini di Lammari. Durante la festa sarà possibile avere informazioni sui corsi.

Questi i contatti per iscriversi o chiedere chiarimenti: [email protected]; cellulare 353 4783752.