“Festa in piazza sicura anche grazie alla Fox“

Come per lo scorso anno la festa di Capodanno sarà organizzata in piazza Santa Maria. Particolare importanza sarà data alla sicurezza. L’accesso alla piazza sarà da due soli varchi, uno da Porta Santa Maria e l’altro da via del Gonfalone. Ogni altro accesso alla piazza e il camminamento sopra le Mura saranno chiusi e presidiati. Ad ogni varco il personale di sicurezza verificherà che non siano introdotte bottiglie di vetro, spray e oggetti pericolosi, compreso materiale pirotecnico, e verificherà il rispetto delle capienze. Per garantire un efficace servizio di sicurezza il Comune si è affidato anche quest’anno a Fox Security, società con sede in via Fillungo, riconosciuta fra le più importanti a livello nazionale.

“I controlli ai varchi saranno attenti e minuziosi cercando allo stesso tempo di ridurre al minimo i disagi – spiega Gianluca Bartalini, titolare della Fox –. La nostra attenzione sarà rivolta soprattutto a quella parte di pubblico che per tipologia e fascia di età potrebbe essere più incline a creare situazioni di imbarazzo. Contiamo molto anche sulla collaborazione e comprensione del pubblico. Sicuramente porteremo in piazza tutta la nostra esperienza affinchè tutto si svolga nel modo più sereno e tranquillo, come sempre”.

Oggi la Fox è considerata una delle maggiori società di sicurezza a livello nazionale. Dei suoi servizi usufruiscono importanti società a livello nazionale sia nel campo dello spettacolo che nel campo sportivo, nonché alcune amministrazioni comunali per quanto riguarda i protocolli di prevenzione “malamodida”. La Fox nasce nel 1989 come agenzia di investigazioni, ma già dal 1996 entra nella gestione della sicurezza dei grandi eventi con il Carnevale Estivo a Viareggio. In quell’occasione vengono impiegati 120 addetti alla sicurezza, tutti diretti e coordinati da Gianluca Bartalini che riescono a gestire con successo un evento di notevole importanza. Si susseguono eventi minori fino al 2003 quando Mimmo D’Alessandro affida alla Fox la sicurezza del Lucca Summer Festival. Da qui nasce una collaborazione che dura tutt’oggi e che ha visto Fox crescere progressivamente e acquisire altre importanti manifestazioni quali Lucca Comics e Carnevale di Viareggio.

“Se oggi Fox è diventata una agenzia di sicurezza a livello nazionale devo solo ringraziare Mimmo D’Alessandro per la fiducia che mi concesse nel 2003 – racconta Gianluca Bartalini -. Se non ci fosse stata quell’opportunità sarebbe stato tutto molto più difficile”. Dal 2008, con l’entrata in vigore delle normative steward agli stadi, Fox inizia anche ad occuparsi di sicurezza di manifestazioni sportive: gare ciclistiche, palasport per gare di basket e hockey su pista, manifestazioni ginniche e anche allo Stadio Porta Elisa per la Lucchese 1905. E’ diventata società fiduciaria di F.C. Inter curandogli la sicurezza nella partite a San Siro e anche durante le trasferte all’estero della squadra in Champions League.

P.Pac.