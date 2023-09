Festa in musica a Lucca dopo la Processione: Notte del Volto all'Ostello San Frediano

Unire cultura e divertimento, il tutto attraverso l’esaltazione del nostro territorio e delle sue particolarità storiche uniche. In occasione delle celebrazioni per la Santa Croce di quest’anno, l’associazione giovanile "Classicum" ha lanciato un nuovo progetto biennale che, a partire da questo settembre fino al 2025, organizzerà eventi in grado di collegare svago e tradizione a partire già dal proprio nome: "La Notte del Volto". Un primo appuntamento musicale si terrà domani sera dopo le 22 nel giardino dell’Ostello San Frediano accanto al Real Collegio.

"Si tratta di un progetto associativo che parte internamente all’associazione - spiega Romeo Menchise dell’associazione Classicum -, ideato principalmente con lo scopo di promuovere la figura del Volto Santo nella storia e nella vita della città di Lucca soprattutto, chiaramente, in ambito culturale".

"Questo progetto verrà portato avanti tramite la creazione di eventi particolari e, in ciò, la partenza stessa di domani si può definire una grande festa che speriamo poi nei prossimi anni di portare avanti con un’organizzazione sempre più raffinata. L’idea è un qualcosa che nasce da una revisione di quella che è la storia dei popoli cristiani, come sappiamo, in occasione della grande solennità, sempre si sono organizzati festeggiamenti in onore delle celebrazioni religiose. Auspichiamo dunque che le prossime edizioni siano ancora migliori".

La serata di domani non vedrà soltanto lo svolgimento della processione e dei fuochi d’artificio, ma, a partire dalla fine della processione e fino a mezzanotte, nel giardino dell’Ostello San Frediano prenderà il via una festa in musica con dj set gratuita e aperta a tutti quelli che vorranno partecipare a un momento di svago all’interno di un centro storico che, progressivamente, ha visto diminuire nel corso del tempo la presenza di luoghi di aggregazione e di incontro tra giovani.

"Un’occasione culturale e di divertimento per tutta le città - commenta l’assessore con delega alle politiche giovanili Cristina Consani -. Rispetto delle altre feste organizzate da Classicum, questa è una festa per la città e non ci saranno limiti di età né di altro genere. Una festa che si colloca nella nostra serata per eccellenza, la notte di Santa Croce, in cui ci sarà una grande festa che non avrà solo un momento ludico ma anche un momento di raccoglimento per la città intorno al nostro simbolo più illustre: il Volto Santo".

Andrea Falaschi