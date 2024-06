Festa e tanti premiati a Confagricoltura Lucca. Oltre 200 partecipanti

La sera del 23 giugno si è svolta nella meravigliosa cornice della Az Agricola La Badiola la prima festa di Confagricoltura Lucca. Circa 200 i partecipanti, tra i quali i sindaci di Capannori, Lucca e l’assessore di Pescaglia, che hanno assistito anche alla prova in campo dei robot agricoli della Ditta Tarabori. Il Presidente di Confagricoltura Lucca, Guido Favilla, ha consegnato un riconoscimento per il centenario di appartenenza a confagricoltura della Az. Tucci, gli 83 anni delle Az. Casali e Bresciani ed infine una targa ricordo alla Az. Bertolini Sabrina come ultima associata.