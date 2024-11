Festa dell’Unità d’Italia. La cerimonia ufficiale fra tradizione e novità “Ieri e oggi, fine comune“

Sono stati due i momenti celebrativi promossi dalla Prefettura di Lucca con l’Arma dei Carabinieri, della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate nell’anniversario dell’armistizio che nel 1918 sancì la fine della Prima Guerra Mondiale. Una Festa tra novità e tradizione che ha voluto onorare il sacrificio di quanti, anche giovanissimi, hanno offerto la vita a difesa della Patria e omaggiare l’impegno quotidiano dei nostri militari, operativi nelle complesse missioni internazionali.

Le celebrazioni sono iniziate domenica nell’ambito dei Comics con l’incontro di tre mondi: Idea Pieroni, atleta barghigiana della Nazionale Italiana di atletica leggera, tesserata per il CS Carabinieri, Stefano Gabrielli, autore del fumetto “La vita segreta dei colori – Carabinieri a fumetti” e Kurolily, nota creator e streamer.

Ieri invece nel Cortile degli Svizzeri a Palazzo Ducale, alla presenza delle autorità, si è tenuta la tradizionale cerimonia militare, con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti. Alla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, sono seguiti gli interventi del Prefetto Giusi Scaduto, del Sindaco Mario Pardini e del Presidente della Provincia Marcello Pierucci. Infine, l’orazione ufficiale affidata quest’anno ad Assoarma, in rappresentanza di tutte le Associazioni combattentistiche e d’arma. “Creare ponti tra il passato e il presente rappresenta la perfetta continuità della storia nazionale nella quale le Forze Armate continuano a costituire un autentico guardiano della democrazia – ha dichiarato il Prefetto Scaduto –. Sono lieta che quest’anno le celebrazioni prendano avvio con un momento di incontro organizzato nell’ambito di Lucca Comics in un’armonica contaminazione tra realtà solo a prima vista lontane ma tutte ugualmente convergenti verso l’affermazione di una società orientata a garantire il pieno sviluppo dell’individuo al servizio del bene comune“.

L’amministrazione comunale, con il neo vicesindaco Fabio Barsanti, gli assessori alla cultura Mia Pisano e al patrimonio Moreno Bruni, assieme al presidente del consiglio comunale Enrico Torrini, ad alcuni consiglieri comunali e all’associazione nazionale paracadutisti d’Italia, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti che si trova nel parco della Rimembranza di piazzale Verdi, noto come “Faro della vittoria“ recentemente ripulito grazie all’associazione paracadutisti in collaborazione con il Comune. “La prima guerra mondiale fece 10 milioni di morti – ricorda Anpi Lucca – . La seconda: 60 milioni di morti. Oggi, siamo già immersi nella terza “guerra mondiale a pezzi”. Le Forze Armate si onorano, quindi, ricordando la loro funzione di pace. La Costituzione non consente alcun’altra lettura, nè grottesche narrazioni“.