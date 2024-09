Festa dello sport. Novità e tradizione

Si parte. Ventinove associazioni coinvolte, anche da fuori Comune, la lotteria e la benedizione dei partecipanti. Sono le novità dell’edizione 2024 della festa dello sport di Porcari, in programma domenica 15 settembre. Una giornata all’insegna del movimento e del divertimento in piazza Felice Orsi a Porcari, che per l’occasione domenica (15 settembre) diverrà una vera e propria palestra a cielo aperto per fare esperienza di molte discipline sportive in occasione della seconda edizione della Festa dello sport. Dalle 10 alle 19 la manifestazione offrirà attività gratuite per i più giovani. Il via alle prove dei vari sport sarà preceduto alle 9 da un corteo degli atleti partecipanti che sfileranno per le vie del paese partendo da piazza degli Alpini fino a raggiungere la piazza centrale. Lì, alle 10, con i saluti dell’amministrazione comunale, inizierà ufficialmente la festa dello sport, organizzata da Happy Porcari col supporto della Croce Verde locale.

Agli stand allestiti in piazza sarà possibile provare attività come il karate, l’atletica, il tiro con l’arco, il ciclismo e molti altri sport, sotto la guida di esperti che saranno a disposizione per offrire consigli e dimostrazioni. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, riprenderanno le prove sportive, accompagnate da tornei amatoriali aperti a tutti. I bambini e i ragazzi che proveranno le attività proposte riceveranno un tagliando valido per partecipare a una piccola lotteria: l’estrazione è prevista alle 18 e il primo premio è un buono acquisto da 200 euro da spendere in attrezzature e abbigliamento sportivo.

Nel corso della giornata, inoltre, verranno distribuiti gadget e braccialetti ricordo a tutti i ragazzi e le ragazze che parteciperanno alle attività, ma anche bignè e acqua, per rinfrescarsi e ricaricarsi dopo le prove fisiche. In piazza saranno presenti anche stand di street food con specialità salate e dolci.

Ma.Ste.