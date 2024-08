Festa della Birra a Sant’Angelo in Campo

E’ di nuovo festa a Sant’Angelo in Campo dove – dopo lo strepitoso successo della sagra dei tordelli (45mila in tre serate) stasera e fino a domenica inclusa alla pista di pattinaggio si terrà la festa della birra. Anche in questo caso l’evento è organizzato dall’attivissimo Gruppo Attività Sant’Angelo. Menù a base di stinco di maiale, salsiccia, costine, hot dogm anche bruschette, insalata caprese, krapfen al cioccolato e altro. La vera novità di questa edizione è un truck, gentilmente concesso da Alessandro Andreini, sul quale saranno montati sei spillatori, che accoglieranno sia la birra della Herrnbrau nelle sue tre versioni (bionda, rossa e weiss) sia due o tre birre artigianali.

Stasera è la serata dedicata alla Discoteca Concorde, gruppo con Massimo Bani Dj e Luca Berger Dj. Video e foto con Claudio Scinto e il grande pr Jerome Mimmo. Domani si continua con Guty Gutyerrez Sanchez, pronto a far ballare tutti i presenti. Domenica 25 gran finale con David Togni. Per informazioni Valeriana 328.8247414.