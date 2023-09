Festa del cioccolato in centro

Il cibo degli dei arriva a Montecarlo. Domenica 15 ottobre festa del cioccolato nel centro del borgo collinare. Bancarelle con i prodotti dei maestri del settore provenienti da tutta la Toscana. Previste degustazioni, abbinamenti con i vini liquorosi e possibilità di acquistare vere opere d’arte: oggetti più disparati ricreati attraverso il cacao, con possibilità di acquisto. E’ un appuntamento molto atteso, il primo dopo la festa del vino di inizio settembre. Il 31 ottobre, come ogni anno, andrà in scena "Montecharloween", che si ispira alla festa delle streghe di celtica origine. Per la festa del cioccolato del 15 ottobre, la Pro Loco di Montecarlo propone anche "Montecarlo experience", un pacchetto culturale, di curioistà, enogastronomia e molto altro. Un tour che partirà alle 11 in piazza Carrara. Da lì partirà il percorso trekking leggero disegnato da Joey Trek sui colli circostanti tra vigneti e uliveti con incantevoli punti panoramici su Valdinievole e Lucchesia, raggiungendo la mitica Quercia delle Streghe fonte di numerose storie e leggende. Possibilità di visita guidata al teatro dei Rassicurati e alla Fortezza. Info & Prenotazioni (obbligatorie), Joey Trek, 347 4736603. Anche Whatsapp, Telegram e Messenger.

Ma.Ste.