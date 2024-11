Festa del cioccolato. A Barga la tre giorni a tutto gusto

Il 18° festival Barga in Cioccolato torna ad animare il centro storico della cittadina in provincia di Lucca sabato 7 e domenica 8 dicembre con orario dalle 10 alle 19. Un appuntamento a tutto tondo a base di cioccolata proposta in varie forme nelle Botteghe dei Cioccolatai, nei Bar e nei Ristoranti del centro storico, dove sarà possibile gustare anche una classica, ma pur sempre ottima, cioccolata calda. Come nelle passate edizioni, la musica e le animazioni faranno da cornice all’evento. Non mancherà il mercatino natalizio con prodotti artigianali e della terra con tante idee regalo. Per allietare i bambini e immergerli nell’atmosfera natalizia, ci sarà l’incontro con la befana, un laboratorio sul cioccolato e - novità di quest’anno - la casa di Willy Wonka! L’evento è organizzato da We Planner e Comune di Barga, con la collaborazione della Pro Loco.