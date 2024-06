Ferrarese: "Sono pronto a dare il massimo"

Dunque Claudio Ferrarese è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Lucchese. Per il 46enne veronese si tratta del primo incarico in una squadra professionistica. Un po’ come era stato, lo scorso anno, per Alessandro Frara. L’ok definitivo ad una notizia che per la verità circolava da qualche giorno e che noi stessi avevano riportato per dovere di cronaca, è arrivato dal presidente Bulgarella in prima persona, nel corso di un intero pomeriggio trascorso nella sede della società in viale Giusti.

Questo il comunicato: "La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente la nomina di Claudio Ferrarese come nuovo direttore sportivo della squadra rossonera. Il nuovo diesse ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Claudio Ferrarese lavorerà a stretto contatto con il presidente Andrea Bulgarella per rafforzare la squadra e costruire un progetto solido e ambizioso. La sinergia tra Ferrarese e Bulgarella sarà cruciale per il raggiungimento degli obiettivi sportivi ed organizzativi della società. Ferrarese vanta una lunga carriera nel mondo del calcio professionistico tra serie A e serie B con esperienze in squadre blasonate come Napoli, Cagliari, Torino, Verona e Salernitana, per citarne alcune. Il nuovo direttore sportivo sarà operativo con effetto immediato e porterà la sua esperienza e competenza al servizio dei colori rossoneri. Il contratto partirà dal 1 luglio".

E questa la prima dichiarazione di Ferrarese, dopo la nomina ufficiale: "Sono onorato di entrare a far parte di una società con una storia così prestigiosa come la Lucchese. Lavorare a fianco con il presidente Andrea Bulgarella sarà un grande stimolo per me. Sono pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra e far crescere ulteriormente il progetto sportivo". Dopo Ferrarese è entrato nell’ufficio di presidenza Massimo Morgia, che ha spiegato a grandi linee il progetto per un rilancio in grande stile del settore giovanile, che avrà bisogno di un intervento economico importante, se vorrà mettersi al passo con le altre società che svolgono attività con i giovani.

"Il progetto - ha poi spiegato il presidente - sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa, alla quale sarò presente anch’io e che dovrebbe svolgersi a metà settimana, allo stadio".

Il giorno prescelto dovrebbe essere giovedì nel pomeriggio, perché in mattinata Bulgarella, assieme ai suoi progettisti, avrà un incontro a Palazzo Orsetti con gli amministratori locali in merito al progetto del nuovo Porta Elisa, che il Gruppo è pronto a realizzare in tempi ragionevoli. Insomma si può dire che da ieri la Lucchese è operativa per la ricostruzione di una squadra alla quale dovrà lavorare il diesse Ferrarese d’accordo con il presidente e naturalmente con l’allenatore Gorgone che dovrà esprimere il suo parere sui giocatori che la società vorrebbe portare in organico.

Ma, come abbiamo già avuto modo di scrivere, la priorità per Ferrarese sarà quella di trovare una soluzione ai giocatori che non rientrano più nei piani, ma che sono ancora sotto contratto con la Lucchese. E chiudiamo con una notizia di mercato. Andrea Rizzo Pinna è stato il grande protagonista della stagione della Lucchese con ben 12 gol, con la società che avrebbe dovuto proporgli il prolungamento del contratto nel gennaio scorso, invece di farlo andare via a parametro zero. L’attaccante piace in B a Sudtirol e Pisa, ma le big di C fanno la fila: Benevento, Padova, Perugia e il Trapani.

