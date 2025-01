Federico Marrucci agli Incontri al Cubo svela “Il labirinto del ragno“

PORCARI

Prosegue con successo la seconda stagione di “Incontri al Cubo” il ciclo di appuntamenti organizzati nel Palazzo di Vetro dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi e dall’associazione “Il progetto la Torretta”.

Protagonista di venerdì 31 gennaio alle 18.30 sarà Federico Marrucci, avvocato tributarista lucchese, nonché scrittore appassionato di simbologia ed esoterismo che, con il suo libro di “Il labirinto del ragno, itinerario alchemico tra i simboli della città di Lucca”, già in ristampa, si sta godendo un meritato successo di pubblico.

"Un racconto illustrato che accompagnerà il lettore nelle strade, nei vicoli, nelle piazze di Lucca, luogo traboccante di posti magici, accompagnati dalla costante presenza di simboli che rappresentano il cuore invisibile del centro storico lucchese".

"La città di Lucca conserva luoghi sorprendenti, la cui lettura rimane del tutto enigmatica, a partire dal labirinto del Duomo che ci attende non in un’area centrale e comoda, bensì marginale, quasi nascosta. Il labirinto lucchese è soltanto uno dei numerosi tasselli da raccogliere per comporre, al termine del percorso iniziatico intrapreso, il grande mosaico alchemico della città.

Il viaggio partirà da un albero e da un drago per poi diramarsi tra gli stretti cunicoli di Lucca alla ricerca del tesoro velato per comprendere il suo messaggio segreto.

Sarà un’imprudente sfida di decriptazione tra sirene, entità travestite da diavolo, spirali e serpenti incoronati".

Introduce e coordina lo scrittore Stefano Maffei. Partecipa il direttore della casa editrice ”Press& Archeos” Lorenzo Pecchioni.

L’ingresso è libero.