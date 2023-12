Federico Carrara, il candidato giusto per Montecarlo?

"Il centrodestra punta su Federico Carrara ma rispettiamo anche il tempo necessario che gli occorre per riflettere e per valutare situazioni personali, siamo convinti che sia il candidato giusto per completare i molti progetti in corso, come il restauro del teatro e per avviare quelli futuri". Sono le parole di Vittorio Fantozzi, consigliere regionale Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Montecarlo per un decennio. Sì, perché sul colle del Cerruglio si vota il prossimo giugno e quindi si parla degli scenari possibili. Di solito il secondo mandato per il primo cittadino uscente è praticamente automatico, ma giustamente Federico Carrara deve pensare a combinare tutti gli aspetti. "Entro la fine di gennaio comunque sarà sciolta la riserva – prosegue Fantozzi – e non ci sono alternative per il momento, a testimonianza di come sia massima e incondizionata la fiducia in Carrara. Siamo sicuri che ci sarà da parte sua la fumata bianca, quindi non abbiamo cercato nessuno". E sull’altro fronte? Tutto tace. Secondo i rumor e le ipotesi più gettonate in pole position dovrebbe esserci Francesco Capocchi, da due anni segretario del Pd di Montecarlo. Sembra essere lui, al momento, la persona giusta per tentare di riconquistare il Comune. Due mandati di Giuseppe Pieretti, due di Vittorio Fantozzi e l’attuale di Federico Carrara. La sinistra non vince le amministrative a Montecarlo dal lontano 1995, quando diventò sindaco Nicola Poleschi e tutto ciò con il borgo fondato da Carlo IV di Boemia che ha avuto negli anni Ottanta percentuali bulgare del PC dell’epoca.

Massimo Stefanini