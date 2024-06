Fedato e Sara Affi Fella. Nozze da favola per il rossonero

Hanno coronato il loro sogno d’amore a Capua, Francesco Fedato e Sara Affi Fella. Il giocatore della Lucchese ha sposato l’ex tronista con una cerimonia romantica, circondati da parenti ed amici. La coppia, insieme da cinque anni, ha un figlio Tommaso, nato nel ’20, che qualche volta è sceso in campo al Porta Elisa per accompagnare le squadre prima dell’inizio della gara. Un amore quello tra i due senza i grandi riflettori, anche se la coppia è molto attiva sui social. Sara ha partecipato a ‘Uomini e Donne’, anche se non è finita benissimo, ma l’amore con Fedato le ha dato nuova linfa.

A.L.