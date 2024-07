FdI, via agli Stati generali: "E’ necessario ricostruire una classe dirigente"

Via agli Stati generali degli eletti di Fratelli d’Italia in provincia di Lucca: si è tenuta ieri la prima riunione, nella sede provinciale di viale Cavour, a cui hanno partecipato una cinquantina di eletti nei consigli comunali dell’intera provincia.

E’ stato solo il primo appuntamento, a cui seguiranno altri incontri a livello territoriale, per formare una classe dirigente. Tra gli argomenti di discussione trattati, il ruolo politico e amministrativo dei consiglieri e la comunicazione intesa nei rapporti con la stampa e nelle prese di posizione sui social: ai consiglieri è stato consegnato un vero e proprio vademecum oltre al codice etico del partito. Ai lavori hanno preso parte il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, mentre hanno portato i loro saluti il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e il sindaco di Lucca Mario Pardini.

"Il tema è quello della necessità di ricostruire una classe dirigente sul territorio visto il decadimento registrato in passato - spiega il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni - e la cui assenza è una delle cause della disaffezione al voto. L’obiettivo è creare strutture, coordinamento e formazione. Serve trovarsi, serve studiare".

Il sindaco Pardini, nel portare i suoi saluti, ha ricordato il ruolo centrale a Lucca come in Italia di Fratelli d’Italia: "E’ una componente fondamentale qui come ovunque e un grazie va anche ai suoi consiglieri regionali che hanno permesso, finalmente, di far redistribuire con maggiore equità le risorse della Regione Toscana".

Proprio il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, da poco divenuto capogruppo, ha invitato gli eletti a creare una vera e propria classe dirigente di FdI partendo dai più giovani: "Nei prossimi mesi si andrà al rinnovo dei consorzi di bonifica, e mentre il Pd ha già mobilitato la sua macchina, nel centrodestra si stenta a muoversi. Dobbiamo intensificare i rapporti tra gli eletti, dall’altra parte il Pd continua a formare i suoi esponenti, e non dobbiamo dimenticarci che la macchina amministrativa è sempre più complessa e serve grande impegno, così come serve essere in grado di svolgere la funzione amministrativa e quella politica".

Fabrizio Vincenti