Fazzi, l’ideatore dell’Opera "È cresciuta l’esigenza di un soggetto dedicato"

Fazzi, come arrivò a concepire l’Opera delle Mura? "A mio avviso, le aspettative e le richieste per l’utilizzo e la valorizzazione delle Mura che convergevano sull’Amministrazione Comunale non potevano rimaner affidate alla buona volontà dei numerosi Uffici che con le rispettive competenze erano chiamati in causa. E inevitabilmente, a prescind per i passaggi delle 1000 miglia, per il Giro d’Italia, per il ciclocross, per le esposizioni, per le manifestazioni, per i concerti sopra e dentro i baluardi, per le mostre e per i musei – qualcuno ricorda il Museo Multimediale? - per la sicurezza, per gli interventi di piccola manutenzione... E inevitabilmente, a prescindere dalle migliori intenzioni dei singoli, l’aspetto delle Mura appariva sciatto e trascurato, senza contare della vera e propria ‘caccia al tesoro‘ tra gli uffici comunali alla quale erano costretti i volenterosi promotori delle varie iniziative. Creare ed offrire un terminale ed un riferimento unico per le Mura voleva dire - prima di tutto - prendersene cura e affidarle ad un soggetto dedicato e sempre più specializzato. Vorrei ricordare che già nel 2005 le nostre Mura furono l’occasione di un accordogemellaggio culturale con la bellissima città di Nanchino, dedicato agli apparati difensivi storici e alla loro manutenzione...