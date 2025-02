Fantozzi: "Più che leciti i dubbi sulla consistenza economica di Gaia"

LUCCA"La possibile confluenza in Gaia di Geal non è solamente una questione di potere, ma riguarda un bene primario come l’acqua e abbraccia anche un argomento che spesso non viene considerato : la gestione virtuosa di una struttura pubblica". è quanrto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Vittorio Fantozzi. "Il presidente di Lucca Holding Marco Porciani lo dice fra le righe, ma la reazione molto stizzita di Gaia quando qualcuno ha avanzato dubbi sulla consistenza economica di questa azienda – osserva Fantozzi – è sospetta e preoccupante. Personalmente, raccolgo da tempo voci insistenti di problematiche di questa natura nella governance di Gaia, ma, ovviamente, sono dettagli facilmente risolvibili attraverso analisi economico-finanziarie appropriate. Da quello che si legge invece sui report ufficiali, è però già evidente che le due aziende hanno risultati diversi in termini di efficacia e efficienza e costi a carico dei cittadini altrettanto divergenti". "Lucca – prosegue – deve essere premiata perché ha saputo gestire nel migliore dei modi la risorsa acqua, oltre ad avere, nel corso dei decenni rifornito molte delle altre province limitrofe. L’occasione, come scrive Pardini sindaco di Lucca in una lettera sottoscritta anche dai colleghi di Montecarlo Bassini, Porcari Fornaciari e Capannori Del Chiaro, potrebbe consentire una nuova piattaforma, una nuova concezione dell’ architettura idrica, sempre più legata al territorio e meno alle spartizioni amministrative e, addirittura, politiche fra i vari soggetti". In conclusione per Fantozzi "sarebbe una operazione coraggiosa, fatta per i cittadini, ma dubito che, con le imminenti elezioni, la maggioranza di sinistra voglia fare un passo di questo tipo. Da parte mia e nostra come gruppo consiliare ribadiamo l’intenzione di appoggiare Pardini e le istanze di Lucca non solo per appartenenza, ma per assoluta convinzione".