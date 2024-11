Fantozzi (FdI) all’attacco “Insinuazioni fuori luogo“

"Non ci fosse il solito campionario di offese e insinuazioni del tutto fuori luogo, da parte di una sinistra incapace di comprendere dinamiche e valori, l’avvicendamento nella carica di vice sindaco del Comune di Lucca fra Minniti e Barsanti rientrerebbe semplicemente nel rispetto delle parole date e dei risultati elettorali da parte di un sindaco che ha una linea trasparente e seria": lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che replica così all’ennesima polemica imbastita del centrosinistra, ricordando che il criterio della rotazione del ruolo di vice era stabilito e che, semmai, è arrivato un po’ in ritardo, considerando che ce ne sarà un altro più avanti e che vedrà protagonista un esponente proprio del partito di Fantozzi. "Tutti cambi che non significano in alcun modo né bocciatura per l’uno o promozione per l’altro – aggiunge – ma, appunto l’applicazione di un patto fra gentiluomini che viene rispettato. Purtroppo, a tentare di avvelenare i pozzi, arrivano i soliti compagni di una sinistra che non ha più collegamento con la realtà, che prende schiaffi in continuazione dagli elettori, come accaduto in Liguria e in Usa, che non apprezzano i loro atteggiamenti, le loro strumentalizzazioni rivolte al passato e l’incapacità di accettare i processi democratici, quelli che hanno consentito a Fabio Barsanti di ottenere molti consensi e occupare con merito la poltrona da vice sindaco". Per Fantozzi, è un vizio antico della sinistra lucchese ma più in generale italiana, quello di condurre guerre solo ideologiche. "Quelli che ora attaccano Barsanti – aggiunge – non lo fanno sulla sua ormai biennale attività di assessore e ancora prima consigliere, ma evocando la triste tiritera del fascismo, un destino che riguarda quasi tutti quando poi, come testimoniano le elezioni americane, i parametri valutativi dei cittadini sono ben altri. L’Amministrazione comunale di Lucca, con Mario Pardini, sta vivendo un momento eccezionale di attività e crescita della reputazione della città e del territorio nel mondo. Continuare ad attaccarla parlando di fascismo è , oltre che fuori luogo, non compreso dai cittadini che, infatti, a ogni elezione premiano il centrodestra, come è avvenuto alle ultime politiche, alle europee e in 10 regioni su undici".