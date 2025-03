Fantozzi e le strade martoriate: "Colpa di decenni di non governo"

"Una situazione disastrosa quella della strade della Valle del Serchio con un disagio dietro l’altro e ulteriori frane che hanno coinvolto e isolato a lungo molti comuni. E anche se molte strade sono state riaperte, sovente a senso unico alternato, non tutto è alle spalle – interviene Vittorio Fantozzi –. Per questo motivo abbiamo presentato un’interrogazione al presidente della Regione per sapere come intende operare per garantire sicurezza e ripristino immediato della viabilità in queste aree. Ma, soprattutto, quali interventi strutturali in termini di prevenzione e di sicurezza, intende mettere in opera in tutta la Valle. Qui, il maltempo e le abbondanti precipitazioni si reiterano nel tempo e provocano emergenze continue. Lo diciamo consapevoli che c’è una responsabilità politica prevalente di questa situazione nelle maggioranze a guida Pd che governano la Regione, la Provincia di Lucca e buona parte dei comuni del territorio".