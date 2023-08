Famiglia in un canalone sul Monte Pisanino Salvati con l’elicottero

Lunedì una famiglia di turisti polacchi è stata soccorsa dal reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina in un canalone a 1.600 metri sul Monte Pisanino. La famiglia, ben attrezzata per le escursioni in quota, si è trovata in difficoltà una volta perso il sentiero finendo su un ripido pendio impervio. I soccorritori, una volta scesi all’elisbarco, hanno dovuto intraprendere un percorso di circa un’ora, allestire una cordata e calarsi tra due versanti scoscesi. Messi in sicurezza, sono stati prima portati in cresta e successivamente imbarcati tramite il verricello dell’elicottero. La famiglia si trova in buone condizioni di salute.