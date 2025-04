“Fai la spesa e stravinci“. In palio tantissimi buoni

Conad Nord Ovest e i suoi Soci, nel loro continuo impegno di ascolto delle esigenze del territorio, lanciano il grande concorso “Vieni da Conad perché Stra-vinci!”, pensato per premiare la fiducia dei clienti che ogni giorno scelgono Conad per la loro spesa quotidiana.

Grazie al concorso, per tutta la giornata di oggi 22 aprile, nei punti vendita Conad Nord Ovest aderenti, i titolari di Carta Insieme che effettueranno una spesa minima di 25 euro potranno scoprire subito, direttamente alla cassa, se hanno vinto un Buono Spesa dello stesso valore della spesa appena effettuata. I buoni saranno spendibili in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2025, presso i punti vendita aderenti.

Ma le vincite non finiscono qui: I clienti che avranno fatto una spesa minima di 25 euro nella giornata del 22 aprile accederanno infatti automaticamente anche all’estrazione del maxi-premio finale da 100.000 euro in diamanti. Il concorso sarà attivo nei punti vendita a insegna Conad Superstore, Conad, Conad City, Sapori&Dintorni e TuDay Conad associati a Conad Nord Ovest in Toscana, Sardegna, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, nelle province di Modena, Bologna e Ferrara, e nei supermercati di Mantova città, Roma e Viterbo che aderiscono e che espongono il materiale informativo.

Con il concorso “Vieni da Conad perché Stra-vinci!”, Conad Nord Ovest lancia un’iniziativa accessibile e coinvolgente, in linea con la nuova campagna di comunicazione “Vai da Conad”, che mette in primo piano il rapporto diretto e autentico con le persone, sottolineando l’attenzione e la vicinanza che da sempre contraddistinguono l’insegna.

Da oltre 60 anni, Conad accompagna la spesa degli italiani con attenzione, servizi mirati e soluzioni pensate per sostenere il potere d’acquisto e semplificare la vita quotidiana: dai prodotti Bassi e Fissi, un’ampia selezione di articoli di uso quotidiano proposti a prezzi stabili e accessibili tutto l’anno, alle linee dedicate alla salute e al benessere, fino ai programmi di fidelizzazione, per un’offerta costruita intorno alle esigenze concrete delle persone. Un impegno e una responsabilità che si rinnovano giorno per giorno, tutto l’anno, per dare più valore alla spesa.