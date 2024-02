Fadda vince la “Corsa dell’olio“

Il portacolori del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, Emanuele Fadda (nella foto), classe 1989, con il tempo di 56’ 02’’, ha vinto a braccia alzate e per distacco, con il nuovo record della gara, la XLVIII edizione della storica “Corsa dell’olio“ di Reggello, sulla distanza di 16 km. Nella categoria Argento ancora un successo per il Gp Parco Alpi Apuane con il forte Marco Osimanti che ha chiuso in 1h 6’.

A Chiavari, nella seconda edizione della “Tigullio Run“, due secondi posti rispettivamente per Nicola Vanni nella Categoria Mm30 e Mirko Toma nella Mm 40, mentre Mirko Tarantola e Franco Cusinato si sono messi in luce nella categoria Mm30 e Mm 60 rispettivamente con un 4° e 6° posto. Buona prova per Cristina De Rocco nella gara femminile. In Sicilia, a Misilmeri (Palermo), Vincenzo Agnello in 17’21’’ ha trionfato nella prima edizione del “Trofeo Misilmeri“, gara su strada di 5 km, mentre in Friuli Venezia Giulia, a Faedis (Udine), Francesco Nardone ha terminato con il terzo posto assoluto la “Cronoscalata Faedis-Canebola“ sulla distanza di 7 km in 31’09’’.

Dino Magistrelli