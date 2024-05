Fabbriche di Vergemoli: Vittoria nel Bando per Interventi Stradali e Sicurezza Viaria

Ancora un bando vinto e in arrivo nel comune di Fabbriche di Vergemoli, che si è aggiudicato 150mila euro nel contesto del "Fondo interventi stradali nei piccoli comuni", messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Piccolo, ma molto attivo, Fabbriche di Vergemoli è l’unico comune della provincia di Lucca a conquistare il bando destinato

agli interventi stradali.

Un risultato che assume un valore ancora più ampio in considerazione del fatto che Fabbriche di Vergemoli è di fatto l’unico dell’intera provincia di Lucca ad avere avuto il merito di poter attingere a un finanziamento di questa tipologia, assegnato, inoltre, a soli quattro Comuni in tutta la Toscana. Le risorse, che

si vanno a incastrare in un contesto di più ampio respiro sulla riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio comunale, già messo in moto grazie ai 5 milioni intercettati dal PNRR e ai 340mila del PSR, serviranno per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale Gragliana-Campolemisi-San Pellegrinetto.

In una zona, come quella della Garfagnana e Media Valle del Serchio, che da anni lamenta problematiche sotto il profilo infrastrutturale e quello della viabilità, un’opportunità come questa rappresenta un importante passaggio strategico. Questi lavori consentiranno di migliorare la viabilità dell’area interessata, rendendola non solo più adatta ad accogliere il flusso turistico previsto grazie ai progetti messi in cantiere con il "Bando Turismo", ma anche e soprattutto più semplice e sicura per la popolazione residente.

Fio. Co.