Evento Rotary con Acordon sulle professioni

Nella suggestiva cornice della sala assemblee di Palazzo Bernardini, si è tenuto un incontro promosso dal Rotary Club Lucca che ha visto protagonista la dottoressa Angela Acordon, titolare dell’Ufficio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara. Al centro del dibattito, il complesso rapporto tra tutela del patrimonio e interventi edilizi, affrontato in un confronto diretto con i rappresentanti degli Ordini Professionali degli Ingegneri, dei Geometri e degli Architetti.

Dopo il saluto introduttivo della presidente del Club, Elisabetta Abela, che ha ringraziato il presidente della Commissione Cultura, Ugo Fava, per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento, è stato sottolineato il valore dell’incontro come occasione preziosa di approfondimento sulle procedure di rilascio dei pareri e dei nulla osta di competenza della Soprintendenza, organo periferico del Ministero della Cultura. Nel suo intervento, la dottoressa Acordon ha ricordato come la passione giovanile per l’arte e i beni culturali sia stata la motivazione che l’ha spinta a intraprendere la carriera di soprintendente. Un ruolo, ha ribadito, che ha come missione fondamentale la tutela e la conservazione del patrimonio storico e artistico, così come sancito dalla legge. Entrando nel vivo del tema, Acordon ha illustrato le responsabilità affidate alle Soprintendenze nella valutazione dei progetti che interessano beni vincolati, evidenziando come l’iter previsto – che impone una risposta entro 120 giorni – risulti spesso difficile da rispettare, a causa della complessità delle richieste o dell’innovatività degli interventi.