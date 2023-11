Eventi, iniziative e momenti culturali

Lucca Magico Natale sarà anche quest’anno contraddistinto da un nutrito numero di eventi e iniziative, che porteranno l’atmosfera di festa ai cittadini e visitatori di ogni età.

Giochi e intrattenimento per grandi e piccoli nel Villaggio di Babbo Natale che sarà aperto a Villa Bottini e all’Orto Botanico, dove con i laboratori natalizi i bambini e le famiglie troveranno idee regalo, creatività e spunti per caratteristiche decorazioni natalizie. Iniziative queste che senz’altro saranno molto apprezzate da famiglie con figli piccoli e non.

Per chi avrà invece un po’ di tempo da dedicare alla cultura e alla scoperta di tesori nascosti della città, una ghiotta occasione è data dal calendario Storie e Tesori delle feste, con le visite guidate alle chiese di Lucca nella calda e magica atmosfera delle feste di fine anno.

Molteplici infine sono le attività culturali e artistiche previste da Lucca Magico Natale e che coinvolgeranno diverse realtà del territorio, tra enti partner, professionisti, associazioni e aziende il cui programma sarà reso pubblico nei prossimi giorni.

Infine, dopo la fiumana di foto realizzate da lucchesi e turisti lo scorso anno nei vari allestimeti per il Natale in città, è stato deciso di lanciare un contest fotografico, in cui le più belle foto natalizie relative a Lucca con l’hashtag #LMN saranno premiate dall’amministrazione comunale e pubblicate sui canali ufficiali del Comune di Lucca.