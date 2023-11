Evade dai domiciliari. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Capannori hanno arrestato lunedì un albanese di 42 anni per evasione dai domiciliari. L’uomo è risultato assente dalla sua abitazione di Porcari durante un controllo. Appena rientrato, è stato quindi arrestato e condotto in camera di sicurezza in caserma. Ieri mattina il 42enne è comparso in tribunale, dove il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto di nuovo gli arresti domiciliari. L’uomo sta scontando una condanna nell’ambito di un’inchiesta giuiziaria partita dal Belgio.