Estemporanea di pittura Ecco chi sono i vincitori

Fabrizio Filippi di Donoratico in provincia di Livorno ha vinto la XIV Estemporanea di pittura, aperta a ogni tecnica, "Sillico: il paese, i dintorni, i personaggi, le cose" promossa ed organizzata dall’associazione Polis Sillico, con il patrocinio del Comune di Pieve Fosciana. A lui il premio di 600 euro offerto da Polis Sillico, che diventa così proprietaria dell’opera. Il secondo premio di 400 euro, offerto dalla ditta Leosal di Marlia, è andato a Tatiana Smirnova di Villafranca Padovana, in provincia di Padova. Il terzo premio di 300 euro, offerto da Idraulica Bertoncini Danilo di Pian di Coreglia, è stato conseguito da Marco Favilli di La Gabella in Provincia di Pisa. Quarto premio di 200 euro, offerto da Casa Vacanza Le Muse di Sillico, a Massimo Riccò di Modena. Il premio di 100 euro, come miglior pittore della Valle del Serchio, offerto dal Comune di Pieve Fosciana, è stato assegnato a Carla Orazzini di Pieve Fosciana.

Ben 23 gli artisti partecipanti a questo concorso, che sta assumendo sempre più risonanza nazionale, provenienti dal Veneto, Emilia Romagna, Lazio e ovviamente molti da tutte le province toscane. La giuria, composta da studiosi dell’arte, storici e artisti, era presieduta da Alessandro Fossati, con Lorenzo D’Angiolo, Giovanna Casabianca tutti e tre di Lucca e da Lauretta Angelini e Alessandro Bacci di Pieve Fosciana.

Soddisfazione alla Polis, dal presidente Enrico Luti a Mario Bonini, Mauro Puppa, Annalisa Ferri; associazione che è il centro motore delle numerose iniziative che si svolgono a Sillico.

Dino Magistrelli