EstatecinemA verso il gran finale. Ospiti speciali Amelio e Francini

Continuano gli incontri con i protagonisti del cinema italiano a EstatecinemA (nell’arena dietro la Cavallerizza), avviandoci verso il finale di stagione. In contemporanea con la presentazione a Venezia, durante la Mostra Internazionale d’arte cinematografica, sono in calendario nell’arena cinematografica alla ex Cavallerizza, i nuovi film di Gianni Amelio “Campo di battaglia” e con Chiara Francini “Coppia aperta, quasi spalancata”.

Domenica 1° settembre alle 21.30 in anteprima nazionale il film “Campo di battaglia”, diretto da Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rossellini, all’indomani della presentazione a Venezia. Al termine della proiezione il regista Gianni Amelio e i protagonisti Gabriel Montesi e Federica Rossellini saranno a Lucca per incontrare il pubblico e a disposizione per il Q&A. L’appuntamento rientra nelle iniziative estive Cinema Revolution e prevede un biglietto di ingresso unico 3.50 euro.

Martedì 3 settembre alle 21 proiezione del nuovo film che vede come protagonista l’attrice toscana Chiara Francini “Coppia aperta, quasi spalancata”, adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale che l’attrice ha portato in giro per i teatri italiani. Il film è un evento speciale delle Giornate degli autori a Venezia. Chiara Francini introdurrà il film all’inizio parlando della sua esperienza cinematografica. Anche in questo caso, il film rientra nell’iniziativa Cinema Revolution con ingresso unico 3.50 euro. Le prevendite per i due eventi sono già aperte e disponibili sia in cassa che online sul sito www.luccacinema.it.

Nell’attesa del 1 settembre, non mancano altri film interessanti in programma: oggi è previsto Cattiverie a Domicilio; domani Inside Out 2 e giovedì Perfect Days. Venerdi Anatomia di una caduta e sabato E la Festa continua! in prima visione.