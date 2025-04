Pronto intervento piccoli problemi. A Capannori il progetto sperimentale

Partito a Capannori il servizio sperimentale pronto intervento per aiutare i cittadini nelle criticità, e risolvere il problema entro le 24 ore dalla segnalazione. Si tratta di un servizio innovativo, che si attiva anche negli orari e nei giorni di chiusura del Comune, anche il sabato e la domenica, con li residenti che potranno contare sul supporto qualificato del personale tecnico dell’ente di piazza Aldo Moro.

Il numero da chiamare è 337.1295469, per le seguenti necessità: buche pericolose, pericolosità o caduta alberi, emergenze legate al maltempo, intere aree senza pubblica illuminazione, isolamento o necessità primarie, azione preventiva attiva su zanelle e fossi in caso di allerta meteo. Diciamo che, a differenza del cantoniere di paese (che rimane operativo) che contempla l’ordinarietà, questo strumento, presentato ieri mattina dal sindaco Giordano del Chiaro e dal vice Matteo Francesconi, riguarda problematiche straordinarie. Oltre ai tecnici del Municipio ci si potrà avvalre anche di ditte esterne, laddove necessario.

"Sono molto soddisfatto per questo nuovo servizio di cui ci eravamo presi l’impegno con i cittadini durante la campagna elettorale – dichiara il primo cittadino - un servizio pensato per rispondere a difficoltà che le persone ci hanno presentato, ovvero quello di sentirsi soli nelle avversità. Ecco, non è così, almeno a Capannori. A differenza del passato, ogni giorno avremo due tecnici reperibili a disposizione della comunità per garantire assistenza e risoluzione delle questioni, legate a situazioni di criticità che purtroppo capitano sempre più spesso, soprattutto durante le allerte meteo".

"Ci tengo a ringraziare di cuore- conclude - tutti i dipendenti coinvolti, il responsabile del servizio e il dirigente dei lavori pubblici Federico Bonelli, perché il loro impegno e la loro passione fanno la differenza".

Massimo Stefanini