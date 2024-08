EstatecinemA sotto le stelle. Serata omaggio a Amy Winehouse

Ancora tanti appuntamenti per EstatecinemA nella nuova locacion della ex Cavallerizza tra Piazzale Verdi e Porta San Donato. Il programma annovera le migliori proposte della stagione, dalla commedia di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”, a “Un mondo a parte”, “C’è ancora domani” e l’imperdibile “Cattiverie a domicilio” per proseguire con i più drammatici “La zona di interesse”, “Anatomia di una caduta”, “Cento domeniche”, “Confidenza” e molto altro.

Martedì 6 agosto nodo al fazzoletto per l’omaggio a Amy Winehouse con un accompagnamento musicale prima dell’inizio del film che ripercorre la sua vita “Back to black”, per una serata all’insegna della musica. Come per altre serate anche in questo caso l’ingresso è unico a 3.50 euro. Continuano anche i mercoledì dedicati alle famiglie con i due titoli campioni di incasso dell’estate 2024: “Inside out 2”, in programma il 14 e il 28 agosto, e la nuova uscita “Cattivissimo me 4”, in anteprima il 7 agosto e nuovamente in programma il 21 agosto e il 4 settembre. Due anteprime esclusive, di titoli che arrivano direttamente dai festival, “La vita accanto”, diretto da Marco Tullio Giordana in concorso al prossimo Festival di Locarno e presentato a prezzo unico (3.50 euro) sabato 17 agosto, e il nuovo film diretto dal maestro Kore-Eda “L’innocenza”, lanciato in concorso al Festival di Cannes 2023 e in arrivo sugli schermi italiani nelle settimane successive, in programma martedì 20 agosto.

Tra le prime visioni “Indagine su una storia d’amore” (giovedì 22 agosto), commedia romantica diretta da Gianluca Maria Tavarelli che sarà a Lucca, in sala, per la presentazione del film. Una serata dedicata alla scoperta dei registi italiani, con ingresso unico 3.50 euro. Per i titoli di produzione europea, prima visioni con “Fuga in Normandia” (giovedì 15 agosto), grande successo della estate 2024, “Widow Cliquot” (sabato 10 agosto), storia al femminile della intraprendenza e tenacia di una donna che ha costruito un impero e consentito di affermare il famoso marchio di champagne francese che porta il suo nome. Conclude le prime visioni “E la festa continua!” (sabato 31 agosto), commedia francese che segue la storia di una donna fra ambizioni politiche e nuovi amori. Tutti i film sono a prezzo unico 3.50 euro.