Estate, è tempo di lavori. Interventi di manutenzione nelle scuole del territorio

L’obiettivo è arrivare al suono della prima campanella con gli edifici scolastici in ordine, accoglienti ed efficienti. Accade a Capannori dove durante l’estate ci si dedicherà alle manutenzioni ordinarie di classi, aule, spazi comuni, quelli per la didattica e non solo. Quindi in occasione della pausa estiva delle lezioni e dei locali liberi, senza docenti e senza gli studenti, l’amministrazione comunale sta eseguendo alcuni lavori nelle scuole del territorio come è ormai prassi. I principali interventi, attualmente in corso, riguardano la scuola dell’infanzia di Lappato, la primaria di Marlia e la media di Lammari dove vengono realizzati interventi di messa in sicurezza dei solai con la posa in opera di controsoffittature antisfondellamento in alcune aule. L’importo complessivo di questi lavori è di 95mila euro. Molti edifici scolastici di ogni ordine e grado sono inoltre interessati da lavori di risanamento igienico-sanitario e imbiancature e da interventi di revisione degli impianti idrico-sanitari ed elettrici.

Si procede inoltre alla riparazione di infissi e veneziane e all’esecuzione di alcune opere di falegnameria e strutture metalliche. In programma inoltre tutti gli interventi necessari nei giardini di pertinenza delle scuole affinché siano in perfetto ordine all’inizio delle attività didattiche. "Abbiamo colto l’occasione della chiusura estiva delle scuole per realizzare alcuni interventi di manutenzione, in sinergia con i dirigenti scolastici, in modo che a settembre studenti, docenti e personale scolastico trovino scuole più funzionali e decorose - spiega l’assessore all’Edilizia scolastica, Ilaria Carmassi (nella foto) - sono interventi migliorativi che vanno incontro alle varie esigenze dei nostri istituti. Con la realizzazione di queste opere confermiamo la forte attenzione ed il grande e concreto impegno per le nostre scuole".

Massimo Stefanini