Estate davvero con Luccasenzabarriere: musica, danza e divertimento

Terza edizione di “Estate Davvero”, l’evento organizzato dall’associazione Luccasenzabarriere Odv che si terrà sabato 24 giugno, dalle 17.30, al Real Collegio. Una serata di svago, divertimento e musica che combina l’intrattenimento con la sensibilizzazione. Le attività saranno presentate dalla testimonial dell’associazione Vania Della Bidia. Numerosi i partecipanti e gli ospiti che animeranno l’evento con esibizioni e performance: apriranno la serata gli allievi della Scuola di Danza Maria Letizia Torrini e della Sad – New Studio Accademico.

In scena anche tanta musica con le esibizioni di due band: Mother’s Well e Prequel. Alle 21 salirà sul palco il giovane comico lucchese Samuele Rossi che metterà in scena uno show divertente sul ruolo terapeutico della risata e poi, a seguire, i ragazzi del gruppo “T come Teatro” intratterranno i partecipanti con alcuni sketch teatrali. Un programma ricco e variegato, per tutti i gusti e tutte le età.

Spazio anche al cibo e al buon bere. A Estate Davvero i partecipanti potranno godere delle prelibatezze della Gelateria Eva, potranno degustare le etichette lucchesi della Strada del Vino e dell’Olio di Lucca – Montecarlo – Versilia e delle birre artigianali della De Cervesia e potranno cenare con i prodotti della pizzeria InPasti. L’evento è a ingresso gratuito. Estate Davvero è organizzata con il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Lucca, di Vivi Lucca, del Real Collegio, del Palazzo delle Esposizioni, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Misericordia Massa Macinaia e San Giusto Odv. “Un’occasione per dimostrare che possiamo divertirci tutti insieme - così il presidente Domenico Passalacqua - , senza barriere e senza distinzioni, perché non è estate senza divertimento. Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile l’evento”.