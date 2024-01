Esposto nudo all’obitorio. L’Asl: “Se è successo ce ne scusiamo“

Morto a seguito di una lunga malattia e per Covid, i parenti lo erano andato a salutare all’obitorio al Campo di Marte dove lo hanno mostrato loro nudo, senza nemmeno un lenzuolo a coprirlo: “Senza rispetto, tutta la famiglia è sconvolta da questa mancanza di sensibilità in un momento tanto doloroso“. L’Asl risponde: “Il personale sanitario è sempre molto attento a esporre ai familiari le persone decedute, anche se non vestite, comunque in modo dignitoso. Se davvero in questo caso il defunto è stato mostrato “seminudo”, come afferma la familiare, l’Asl si scusa e assicura che verrà fatto un punto della situazione a livello aziendale“.